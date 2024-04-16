ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома победил «Балтику» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Счет в игре на 34-й минуте открыл Федор Чалов, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после игры рукой защитника гостей Александра Осипова. Арбитр встречи Ян Бобровский принял решение после подсказки ВАР. Спустя две минуты Аббосбек Файзуллаев удвоил преимущество хозяев.

Первый матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. «Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.