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Сегодня, 17:00

ЦСКА — «Факел»: трансляция матча 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ

ЦСКА и «Факел» сыграют 9 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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9 августа, в Москве, ЦСКА сыграют с «Факелом» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния ЦСКА — «Факел».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.15 по московскому времени. Также за играми Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

В 1-м туре Кубка страны армейцы на родном стадионе победили «Оренбург» с разгромным счетом — 6:0.

В предыдущем туре данного турнира воронежская команда дома проиграла «Сочи». Матч завершился со счетом 1:3.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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