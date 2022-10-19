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Сегодня, 19:21

ЦСКА — «Торпедо»: Тороп займет место в воротах армейцев, Карраскаль не попал в заявку

Иван Торопцев
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Торпедо» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

У армейцев в воротах сыграет Владислав Тороп. Полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Щенников, Зайнутдинов, Мухин, Обляков, Зделар, Ушаков, Мендес, Медина, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Боков, Набабкин, Мойзес, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Лукин, Заболотный.

«Торпедо»: Довбня, Ле Таллек, Прошкин, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Савич, Чурич, Эркинов, Каймаков, Лаптев.

Запасные: Бабурин, Шапич, Роганович, Смольников, Енин, Рейхмен, Султонов, Коста, Турищев, Лебеденко.

Матч «Торпедо» — ЦСКА состоится сегодня, 19 октября и начнется в 20.30 по московскому времени.

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Футбол
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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