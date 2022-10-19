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Сегодня, 19:17

«Факел» — «Спартак»: Николсон увеличил преимущество красно-белых

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон увеличил преимущество своей команды в матче Кубка России против «Факела» — 2:0.

На 51-й минуте ямаец реализовал выход 1 на 1 после проникающей передачи в штрафную воронежцев от Даниила Хлусевича.

После гола форвард указал на повязку на правой руке, посвященную его отцу. На ней написано «R.I.P. Dad» («Покойся с миром, папа»). В январе 2022 года нападающий рассказывал о трагической смерти своего отца.

Николсон забил второй гол в сезоне-2022/23 и первый в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Кубок России. Группа B
19 окт, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:2
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Шамар Николсон
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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