«Факел» — «Спартак»: Николсон увеличил преимущество красно-белых

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон увеличил преимущество своей команды в матче Кубка России против «Факела» — 2:0.

На 51-й минуте ямаец реализовал выход 1 на 1 после проникающей передачи в штрафную воронежцев от Даниила Хлусевича.

После гола форвард указал на повязку на правой руке, посвященную его отцу. На ней написано «R.I.P. Dad» («Покойся с миром, папа»). В январе 2022 года нападающий рассказывал о трагической смерти своего отца.

Николсон забил второй гол в сезоне-2022/23 и первый в нынешнем розыгрыше Кубка России.