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Кубок России

Сегодня, 22:14

«Динамо» — «Краснодар»: Грулев оформил дубль и снова вывел хозяев вперед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев оформил дубль в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 68-й минуте Грулев ударом из-за штрафной после отскока поразил ворота Станислава Агкацева. Ранее форвард бело-голубых в первом тайме заработал пенальти, с которого Даниил Фомин открыл счет и сам же удвоил преимущество своей команды на 35-й минуте.

Кубок России. Группа D
09 авг, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:3
Краснодар

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.

Вячеслав Грулев
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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