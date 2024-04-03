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Кубок России

3 апреля, 18:42

Булыкин — о работе Галактионова: «В этом сезоне задача выполнена не будет»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» высказался о вылете команды из Кубка России.

Железнодорожники на выезде уступили «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:1.

«Думаю, сейчас вряд ли будут увольнять главного тренера, а вот по результатам сезона руководство точно задумается. Сейчас не то время, когда нужно спрашивать тренера, а вот через три игры можно уже решать вопрос с тренером и присматриваться к новому сезону. Потому что в этом сезоне задача выполнена не будет», — сказал Булыкин «СЭ».

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

Игорь Гурьев

Дмитрий Булыкин
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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