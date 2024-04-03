Булыкин — о работе Галактионова: «В этом сезоне задача выполнена не будет»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» высказался о вылете команды из Кубка России.

Железнодорожники на выезде уступили «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:1.

«Думаю, сейчас вряд ли будут увольнять главного тренера, а вот по результатам сезона руководство точно задумается. Сейчас не то время, когда нужно спрашивать тренера, а вот через три игры можно уже решать вопрос с тренером и присматриваться к новому сезону. Потому что в этом сезоне задача выполнена не будет», — сказал Булыкин «СЭ».

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

Игорь Гурьев