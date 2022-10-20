Радченко: «Если «Крылья» не изменят своей тактике, то «Зенит» выиграет в матче Кубка России»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубые с «Крыльями Советов» в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

«Наверняка тренерский штаб проанализировал поражение в прошлом туре Кубка от «Спартака», что не получилось, почему проиграли. Сделали работу над ошибками. А «Крылья Советов» — команда дерзкая, думаю, они будут играть в тот же футбол, в который играют всегда. Такое впечатление, что у них нет плана В — только открытый футбол, комбинирование, ответные атаки. Но, если они этой своей тактике сегодня не изменят, то «Зенит» выиграет», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Игра состоится в четверг, 20 октября, на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 (мск).