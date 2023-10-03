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Сегодня, 22:50

Дзюба — о победе над «Ростовом»: «Хотелось разгромить, надо было «отмазаться» за первый матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 5-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

35-летний нападающий вышел на замену во втором тайме встречи.

«Хотелось преимущества максимального. Хотелось даже разгромить. Вышли мы при 2:0, сделали 3:0. Мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ну, ничего страшного, это дело наживное. В любом случае, надо было «отмазаться» за первый матч, нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить все вопросы по выходу из группы в Кубке», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» с 10 очками лидируют в группе B FONBET Кубка России. Железнодорожники досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира.

В заключительном туре команда Михаила Галактионова встретится с «Рубином», который лишился шансов на выход в плей-офф.

Источник: ФК «Локомотив»
Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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