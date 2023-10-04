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Сегодня, 11:30

«Крылья Советов» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут игру Кубка России «Крылья Советов» — «Ахмат»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Осинькин.
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» дома в Самаре сыграет с «Ахматом» в матче пятого тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 4 октября, в среду. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 12.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Крылья Советов» — «Ахмат» будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с 12.25.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Грозненцы занимают 3-е место с 4 очками в турнирной таблице своей группы. Самарцы с 3 баллами располагаются на последней, 4-й, строчке.

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Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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