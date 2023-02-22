Дзюба: «Спартак» — уже не такой раздражитель, как раньше, но все равно принципиальный соперник»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

— «Спартак» — раздражитель для вас?

— Не такой, как раньше, — ответил Дзюба. — Но все равно это принципиальные матчи. Я — воспитанник «Спартака», мне нравится играть против этой команды. Остались ребята, которых я хорошо знаю.

Первая четвертьфинальная игра FONBET Кубка России против «Спартака» стала для 34-летнего Дзюбы дебютной за «Локомотив». Ответная встреча пройдет 27 февраля.