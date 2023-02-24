0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:29

Алдонин: «Если Заболотный забьет три гола в 5-6 матчах, то составит конкуренцию Чалову»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на гол форварда армейцев Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в первом четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«Хотелось бы, чтобы гол Заболотного в ворота «Краснодара» стал психологическим толчком для Антона. Это очень важный момент — выйти на замену, забить, поднять себе настроение, команде и болельщикам. Желаю, чтобы он стал важным футболистом для ЦСКА и влиял на результат команды в положительную сторону. Заболотный может составить конкуренцию Чалову в разных ситуациях. Надо понимать, что Антон забил пока только в одном матче. Если он забьет три гола в 5-6 матчах, то можно говорить, что Заболотный составит конкуренцию Федору и изменит тактический рисунок в атаке команды», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-esli-zabolotnyi-zabet-tri-gola-v-5-6-matchakh-to-mozhno-govorit-o-konkurencii-chalovu-230439/
Антон Заболотный
Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Алексей Маклаков: «Спартак» выиграет в матче с «Локомотивом» и пройдет в следующую стадию Кубка России"
Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Магкеев: «Во втором тайме со «Спартаком» показали, что у нас большие шансы изменить ситуацию»
Александр Спивак — о восьми легионерах в составе «Зенита»: «Считаю, что это правильно»
Дмитрий Кузнецов считает, что только матчи с сильными соперниками покажут, как готов ЦСКА к сезону
Тарханов: «ЦСКА при такой игре может побороться за тройку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «ЦСКА при такой игре может побороться за тройку»

Дмитрий Кузнецов считает, что только матчи с сильными соперниками покажут, как готов ЦСКА к сезону