«Факел» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России 28 августа

«Факел» примет «Оренбург» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Воронеже на стадионе «Центральный Профсоюз», начало — в 17:15 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Оренбург». Смотреть видеотрансляцию можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 17:00.

«Факел» после 2 туров группового этапа Кубка России занимает второе место. В активе команды Вадима Евсеева 3 балла. «Оренбург» с 3 очками располагается на последней строчке.

«Факел» в предыдущем туре группового этапа Кубка России на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0. «Оренбург» победил на своем поле «Сочи» со счетом 2:0.