Федотов считает закономерной победу ЦСКА над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы выражаем огромную благодарность нашим фанатам за поддержку. Несмотря на то, что результат был вторичен, для болельщиков мы должны были показать и страсть, и желание. В первом тайме мы сыграли хорошо, может быть за исключением потери концентрации в моменте с пропущенным голом после быстрой атаки. Во втором тайме играли по счету, смогли удержать преимущество и закономерно победить», — цитирует тренера «Газета.ru».

После шести матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков.