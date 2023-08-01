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Кубок России

Сегодня, 10:25

FONBET Кубок России путь регионов: какие медийные и любительские команды сыграют с клубами второй лиги

Медийные команды «Амкал» и 2DROTS стартуют в Кубке России
Валентина Глазко
Корреспондент
Футболист «Амкала» Андрей Алешин (Сибскана).
Футболист «Амкала» Андрей Сибскана.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Трофей Кубка России по футболу.
FONBET Кубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболисты 2DROTS.
Фото Василий Пономарев / 2DROTS
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Второй год подряд в FONBET Кубке России принимают участие команды из РПЛ и ФНЛ, а также любительские клубы.

Формат Кубка России и пути регионов

Как и в прошлом сезоне, Кубок-2023/24 пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination) — из пути РПЛ клубы будут переходить в путь регионов. В формате клубы премьер-лиги снова выступают отдельно, а команды других лиг — в своей сетке. Во второй части турнира в стадии плей-офф с представителями других лиг участвуют команды премьер-лиги, вылетевшие из своих групп или сетки.

В этом году исполком РФС внес одно изменение. Нововведение затронет только финал турнира. По новому регламенту финал нижней сетки плей-офф (в пути регионов) будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале верхней сетки плей-офф (пути РПЛ), покинет турнир, лишившись игры с победителем финала пути регионов.

Победитель Кубка России определится в суперфинале между победителями двух путей и получает право на матч за Суперкубок России с чемпионом России (или вице-чемпионов, если чемпион выиграет Кубок). При допуске российских команд к международным турнирам обладатель Кубка получают возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне (если не пройдет в Лигу чемпионов из чемпионата России).

Трофей Кубка России по футболу.
FONBET Кубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стадии пути регионов в Кубке России

Все стадии пути регионов пройдут по кубковой системе, в летне-осенней части турнира — шесть раундов матчей на выбывание. В первом раунде встретятся любительские команды и представители дивизиона «Б» второй лиги. Игры состоятся с 1 по 3 августа. Второй раунд — с 22 по 24 августа.

Все игры в шести осенних раундах пройдут в один матч. Четыре команды-победительницы летне-осенней части в 2024 году продолжат турнир в плей-офф пути регионов и встретятся с четырьмя клубами РПЛ, которые займут третьи места в группах своего пути.

Весной в пути регионов матчи плей-офф снова будут состоять из одной игры. После первого этапа 1/4 финала победители сыграют во втором этапе четвертьфинала с четырьмя проигравшими в 1/4 финала пути РПЛ. В первом этапе 1/2 финала пути регионов сыграют четыре победителя предыдущей стадии этой нижней сетки, а два ее победителя — с двумя проигравшими в полуфиналах пути РПЛ. Наконец, победители второй стадии 1/2 финала пути регионов сыграют в финале своей нижней сетки из одного матча. Победитель финала пути регионов примет участие в суперфинале Кубка с победителем верхней сетки. Таким образом, трофей может выиграть клуб РПЛ, который вылетит из верхней сетки после группового турнира, четвертьфинала или полуфинала.

Какие медийные команды принимают участие в FONBET Кубке России?

В прошлом году право сыграть в Кубке страны впервые получили две медийные команды — это были «Амкал» и 2DROTS. В этом сезоне к ним присоединился победитель МФЛ «Родина Медиа». Медиаклубы начнут турнир с первого раунда пути регионов.

  • «Амкал»
  • 2DROTS
  • «Родина Медиа»
Футболисты 2DROTS.
Фото Василий Пономарев / 2DROTS

Какие любительские команды принимают участие в FONBET Кубке России?

В Кубке России сезона 2023 / 2024 примут участие 11 любительских команд, которые вместе с медиаклубами начнут соревнования с первого раунда пути регионов.

  • «Пионер»
  • «СтавропольАгроСоюз»
  • «Оргэнергострой»
  • «Атом»
  • «Университет»
  • «Дальнереченск»
  • «Ильпар»
  • «Кировец-Восхождение»
  • «Псков»
  • «Темп»
  • ФШМ

Какие команды второй лиги принимают участие в FONBET Кубке России?

В турнире будут участвовать команды из дивизионов «А» и «Б» второй лиги. Исполком решил, что в этом сезоне крымские клубы «Рубин» (Ялта) и «Севастополь» не сыграют в Кубке России.

  • «Амкар Пермь»
  • «Астрахань»
  • «Биолог-Новокубанск»
  • «Велес»
  • «Волга»
  • «Динамо Барнаул»
  • «Динамо Брянск»
  • «Динамо Владивосток»
  • «Динамо Вологда»
  • «Динамо Киров»
  • «Динамо СПб»
  • «Динамо Ставрополь»
  • «Дружба»
  • «Звезда СПб»
  • «Зенит Пенза»
  • «Красное Знамя»
  • «Знамя Труда»
  • «Зоркий Красногорск»
  • «Иркутск»
  • «Иртыш»
  • «Калуга»
  • «Квант»
  • «Коломна»
  • «Композит»
  • «Космос»
  • «Кубань-Холдинг»
  • «Легион»
  • «Луки-Энергия»
  • «Машук-КМВ»
  • «Металлург Лп»
  • «Муром»
  • «Новосибирск»
  • «Носта»
  • «Пересвет»
  • «Победа»
  • «Ротор»
  • «Рязань»
  • «СКА Ростов-на-Дону»
  • «Салют Белгород»
  • «Сахалин»
  • «Сахалинец»
  • «Сокол»
  • «Спартак-Нальчик»
  • «Спартак Кострома»
  • «Спартак Тамбов»
  • «Строгино»
  • «Тверь»
  • «Текстильщик»
  • «Торпедо-Владимир»
  • «Торпедо Миасс»
  • «Уралец-ТС»
  • «Уфа»
  • «Форте»
  • «Химик»
  • «Химик-Август»
  • «Чайка»
  • «Челябинск»
  • «Чертаново»
  • «Электрон»

Расписание матчей первого раунда пути регионов

По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.

Время начала матчей — московское.

1 августа, вторник

19.30. «Амкал» — «Знамя»

2 августа, среда

10.00. «Дальнереченск» — «Иркутск»

13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»

14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»

16.30. «Родина Медиа» — «Динамо»

17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»

17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)

17.00. «Динамо Киров» — «Композит»

17.00. «Тверь» — «Электрон»

17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»

17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»

18.00. «Коломна» — «Квант»

18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»

18.30. ФШМ — «Пересвет»

19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»

19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»

19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»

19.30. 2Drots — Сахалин

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступно на сайте «СЭ».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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