Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах московского клуба выиграть FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд, команда способна на это. Желаю «Спартаку» удачи и победы в сегодняшнем матче. Верю, что команда напрямую выйдет в полуфинал», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Первый четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся 22 февраля. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Ответная игра пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.