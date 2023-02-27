0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:52

Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах московского клуба выиграть FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд, команда способна на это. Желаю «Спартаку» удачи и победы в сегодняшнем матче. Верю, что команда напрямую выйдет в полуфинал», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Первый четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся 22 февраля. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Ответная игра пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-u-spartaka-horoshie-shansy-vy-igrat-kubok-rossii-vtoroj-god-podryad/
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
Умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский
Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции и расчленению России
Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений
МИД КНР ответил на слова Зеленского о планах провести встречу с Си Цзиньпином
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Петржела: «Дзюба никак не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка России»
Неманья Пейчинович: «Жду только победы от «Локомотива»
Дмитрий Сенников: «Не верится, что «Локомотив» не забьет ни одного мяча две игры подряд»
Пресняков-старший удивился хорошей игре Дзюбы в матче со «Спартаком»
Агент Дивеева ответил на вопрос об участии защитника в матче с «Краснодаром»
Газзаев считает ЦСКА фаворитом в кубковом матче против «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев считает ЦСКА фаворитом в кубковом матче против «Краснодара»

Агент Дивеева ответил на вопрос об участии защитника в матче с «Краснодаром»