Агент сравнил Арбузова с Аршавиным: «Суперталантливый футболист. Таких единицы»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал «СЭ» гол игрока в матче против «Оренбурга» в 1-м туре FONBET Кубка России (6:0).

«Арбузов — суперталантливый футболист. Таких единицы. По манере игры он мне чем-то напоминает Аршавина. У него нестандартное мышление, он умеет обыгрывать один в один. Это дорогого стоит. Ярославу дали шанс, и он его использовал. Как будет дальше, я не знаю. Футбол — это всего 20 процентов таланта, так что придется работать. Самое главное, чтобы тренер в него верил. Но я думаю, что у него все будет нормально. Талант всегда пробьется», — сказал Сафонов «СЭ».

19-летний полузащитник забил первый гол в официальном матче за ЦСКА на 12-й минуте игры против «Оренбурга».

На 14-й минуте Арбузов заработал штрафной и красную карточку на себе. Вратарь оренбуржцев Алексей Кеняйкин был удален за фол последней надежды. Штрафной удар реализовал Бахтиер Зайнудтинов, увеличив преимущество ЦСКА до двух мячей.