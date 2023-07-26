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Сегодня, 18:15

Агент сравнил Арбузова с Аршавиным: «Суперталантливый футболист. Таких единицы»

Агент Сафонов сравнил Арбузова с Аршавиным
Валерия Яшвили
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал «СЭ» гол игрока в матче против «Оренбурга» в 1-м туре FONBET Кубка России (6:0).

«Арбузов — суперталантливый футболист. Таких единицы. По манере игры он мне чем-то напоминает Аршавина. У него нестандартное мышление, он умеет обыгрывать один в один. Это дорогого стоит. Ярославу дали шанс, и он его использовал. Как будет дальше, я не знаю. Футбол — это всего 20 процентов таланта, так что придется работать. Самое главное, чтобы тренер в него верил. Но я думаю, что у него все будет нормально. Талант всегда пробьется», — сказал Сафонов «СЭ».

19-летний полузащитник забил первый гол в официальном матче за ЦСКА на 12-й минуте игры против «Оренбурга».

На 14-й минуте Арбузов заработал штрафной и красную карточку на себе. Вратарь оренбуржцев Алексей Кеняйкин был удален за фол последней надежды. Штрафной удар реализовал Бахтиер Зайнудтинов, увеличив преимущество ЦСКА до двух мячей.

ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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