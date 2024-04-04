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Сегодня, 00:07

Малышев: «Есть ли доверие к Абаскалю? На данный момент некорректно отвечать на это»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю после завершения зимней паузы.

Весной «Спартак» провел пять матчей во всех турнирах, одержал одну победу, дважды сыграл вничью и два раза потерпел поражение.

В среду, 3 марта красно-белые уступили «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Есть ли доверие к Абаскалю? Думаю, что некорректно на данный момент отвечать на это. На данный момент Гильермо Абаскаль — тренер «Спартака». Если вы зададите вопрос, довольны ли мы местом в таблице, которое мы занимаем и результатами игр в весенней части: очевидно, мы не может быть довольны. И команда не довольна. Вижу, насколько злятся игроки и хотят исправить ситуацию. И руководство клуба, и тренерский штаб тоже. Гильермо руководит командой, готовит ее и будет пытаться исправить ситуацию.

— Будет ли он руководить командой, как минимум, до конца сезона?

— Думаю, мы увидим это походу сезона. На данный момент он — тренер «Спартака».

— Были ли контакты с Ивичем?

— На данный момент у нас есть тренер. Никакие контакты с другими кандидатами я не могу подтвердить.

— Абаскаль уже говорил про подсказки от Бога в вопросе выбора состава. Предлагал журналисту что-то спросить у жены, говорил, что хочет сходить в храм Христа Спасителя. Вас не удивляет это?

— Думаю, что он таким образом реагирует на эмоциональные выпады и каверзные вопросы со стороны журналистов. Мне сложно комментировать какие-то конкретные выражения. Лучше у него спросить, что он имел в виду. Для меня главное — не то, как он отвечает журналистам, а то, как он готовит команду. Если он исправит ситуацию, значит, он работает качественно.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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