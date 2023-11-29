Абаскаль — о Промесе: «Мы не могли рисковать, в прошлый раз он получил травму в Оренбурге»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему нападающий Квинси Промес не принял участие в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

— Почему Промес сегодня не играл?

— Квинси по своей натуре — боец. У него большое желание, он всегда хочет выходить на поле и помогать команде. Мы на могли рисковать. Из-за поля, конечно. В прошлый раз он получил здесь травму, есть небольшой перегруз.

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Москве.