Сегодня, 18:48
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему нападающий Квинси Промес не принял участие в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:1).
— Почему Промес сегодня не играл?
— Квинси по своей натуре — боец. У него большое желание, он всегда хочет выходить на поле и помогать команде. Мы на могли рисковать. Из-за поля, конечно. В прошлый раз он получил здесь травму, есть небольшой перегруз.
Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Москве.