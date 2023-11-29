Медиаменеджер матча «Оренбург» — «Спартак» объяснил, почему приз лучшего игрока встречи не вручили Соболеву

Медиаменеджер матча «Оренбург» — «Спартак» обратился к футболистом оренбуржцев после того, как в голосовании за звание лучшего игрока встречи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с красно-белыми (1:0) победил форвард москвичей Александр Соболев.

В Telegram-канале Кубка России был опубликован пост с голосованием за лучшего игрока встречи. Большинство подписчиков выбрали Соболева.

После игры медиаменеджер зашел в раздевалку «Оренбурга» и сказал: «Признаем свою неправильность и вручаем этот приз объективно лучшему игроку матча Николаю Титкову».

Во время его выступления кто-то выкрикнул: «Безобразие».

В соцсети Кубка России после матча опубликовали пост о лучшем игроке встречи с подписью: «Болельщики выбрали Александра Соболева лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак», но Саша передал награду автору победного гола в составе хозяев — Николаю Титкову».