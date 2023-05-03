Глава Екатеринбурга: «Сегодня «Урал» уступил московскому ЦСКА, но продолжает борьбу за Кубок России»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал матч «Урала» против ЦСКА (1:2) в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«История нашего футбольного клуба «Урал» насчитывает почти сто лет. Были и триумфы, и поражения. Команда всегда демонстрировала способность стойко переносить неудачи, продолжая идти вперед. А ее болельщики подтверждали: их любовь не зависит от счета на табло.

Сегодня «Урал» уступил московскому ЦСКА, но продолжает борьбу за Кубок России. Мы верим в наших парней. Верим в их победу!" — написал в своем Telegram-канале Орлов.

Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.