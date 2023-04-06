Главный тренер «Родины Медиа» Каряка: «Нам было бы интересно поучаствовать в Кубке России»

Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка оценил возможность выступления команды в следующем сезоне в FONBET Кубка России.

«Слышал, что в следующем сезоне хотят, чтобы в Кубке России сыграли еще шесть команд из медиафутбола, помимо «Амкала» и 2DROTS, но это же будут самые первые стадии турнира. Может быть, кому-то удастся сделать какую-то сенсацию. Если говорить про «Родину Медиа», то мы играли с командами из второй лиги и выглядели неплохо. Нам было бы интересно поучаствовать в Кубке России. Как далеко мы бы зашли, не знаю, многое зависело бы от жеребьевки. В целом, «Родина Медиа» — неплохой, боевой коллектив, мы бы поучаствовали в этом турнире», — приводит Metaratings.ru слова Каряки.

В текущем сезоне в Кубке России принимали участие два клуба медиалиги — «Амкал» и 2Drots. Московский клуб вылетел на стадии 1/64 финала, уступив в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4). Блогерская команда 2Drots проиграла «Текстильщику» во встрече 1/128 финала (1:1, пенальти — 3:5).