Карпин: «Судья опять не увидел пенальти на Комличенко»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в Кубке России.

— О чем вы говорили с арбитрами?

— О том, что и раньше. Судья опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять ВАР поставил пенальти, а не судья.

— А что судья сказал?

— Сказал, что не увидел.

— Ваш разговор был достаточно мирным и долгим.

— Говорил об этом тоже. Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко? А он сказал, что он не видел.

— Придерживаетесь той точки зрения, что судьи внимательно смотрят за борьбой Комличенко?

— Не придерживаюсь этой точки зрения. Я это знаю. Судьи это даже не скрывают. Резервного судью в матче с «Уралом» спросил, а вообще на Комличенко не будут ставить пенальти? На что он ответил, что это не так. Сказали повнимательнее смотреть за Комличенко, он часто падает. Это пожелание судейского корпуса. Это плохая ситуация для российского футбола.

— Что делать в этой ситуации?

— Нужно говорить об этом. ВАР хоть работает на нас.

— Говорили об этом с судей Турбиным после матча с «Уралом»?

— Говорили о том же. Не он поставил пенальти, а ВАР.

«Динамо» возглавило группу С, набрав 7 очков. У «Ростова» 6 очков и третья строчка.