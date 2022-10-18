Грулев о победе над «Ростовом»: «Если бы не верили в Йокановича, не было бы игры»

Грулев прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Игрок «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Кубке России.

— Стечение обстоятельств. Работа на тренировках. Ничего сверхъестественного, — начал Грулев.

— Неудачная серия?

— Каждая победа — это позитивные эмоции. Думаем о матче с «Локомотивом».

— Команда верит в Йокановича?

— Наверное, если бы команда не верила, не было бы игры.

— «Динамо» штормит, в команде это обсуждается?

— Не знаю, с чем связать нестабильность. Первые 8-9 игр не проигрывали. Надеюсь, в будущем не допустим такой серии.

— Захарян менее мотивирован после истории с «Челси»?

— Захарян работает как обычно. Не могу сказать. Трудится, старается, работает над собой.