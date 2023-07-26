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Карпин о бане на заявку новичков: «Надо было выпустить игроков академии, чтобы проиграли 0:10»

Карпин жестко высказался о бане «Ростова» на заявку новичков
Руслан Минаев
Валерий Карпин..
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на бан ФИФА на заявку новичков клуба.

«Новости есть, что не заявили новичков. А остальные вопросы к руководству, не ко мне. Честно говоря, было желание выпустить академию. Чтобы 10:0 проиграли, тогда возможно обратят внимание. РФС прежде всего должно обращать внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС. Но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану, что происходит с этими банами. Ну окей. Нам не впервой», — сказал Карпин во флеш-интервью перед матчем с «Рубином» в FONBET Кубке России.

В летнее трансферное окно к команде присоединились Роман Акбашев, Алексей Ионов и Мохаммад Мохеби. Все эти игроки отсутствуют в заявке команды на официальном сайте РПЛ.

Валерий Карпин
ФК Ростов
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