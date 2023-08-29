Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

Рахимов о победе над «Уралом»: «Сыграли хорошо, но не было уверенности и запаса прочности»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче с «Уралом» (2:1) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У игроков «Рубина» было достаточно брака в простых ситуациях, где? то не очень хорошо реагировали. Все игроки были заряжены на игру, равнодушия не было.

[Но] все равно были моменты, мы где? то сыграли невнимательно. Было 2-3 эпизода не очень приятных, хотя и у нас были моменты неплохие. Мы сыграли достаточно хорошо, но не было той уверенности и того запаса прочности все 90 минут», — сказал Рахимов после игры.

«Рубин» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка страны и набрал 3 очка в группе B. «Урал» также имеет на счету 3 очка.

В следующем кубковом матче «Рубин» примет «Ростов» 20 сентября, «Урал» дома сыграет с «Локомотивом» тоже 20 сентября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.

Рашид Рахимов
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Стало известно, сколько «Динамо» получит за продажу Сазонова
Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира после US Open
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» в Нижнем: онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России
«Оренбург» благодаря голу на 90+2-й минуте победил «Факел» в FONBET Кубке России
«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд
«Спартак» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Локомотив»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

«Спартак» — «Динамо»: Соболев открыл счет на 6-й минуте