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Сегодня, 20:40

Игнатьев выбыл на 4-6 недель из-за травмы, полученной в матче с «Химками»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев выбыл на 4-6 недель из-за травмы, которую получил в кубковом матче с «Химками» (1:0).

Форвард из-за повреждения был заменен в середине первого тайма.

«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Ориентировочные сроки восстановления составляют 4-6 недель», — приводит слова главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного пресс-служба клуба.

«Локомотив» набрал 8 очков и занимает второе место в группе А. У «Химок» 1 очко после 4 туров.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/8823
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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