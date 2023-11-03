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Сегодня, 19:12

Игнатов: «Мне показалось, что у Соболева не было двух касаний при пенальти в матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об эпизоде с отмененным голом форварда команды Александра Соболева в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).

— При каких обстоятельствах вы можете пойти бить пенальти?

— У нас есть штатные пенальтисты. Возможно, моя очередь и придет, но пока бьют другие. Если дадут — пробью, — приводит «РБ Спорт» слова Игнатова.

— Пересматривали момент с пенальти Соболева?

— Да. Мне показалось, что не было двух касаний. Нога ушла в грунт, а мяч, что я видел, траекторию не изменил. Но, возможно, у ВАР другая камера.

— Не было опасений, что Саша сейчас наговорит на удаление?

— Были. Но его понять можно — заработал пенальти, забил, а гол отменили. Но он потом продолжил нагнетать, у него был момент.

В матче с «Краснодаром» Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако главный арбитр встречи Евгений Буланов после подсказки ВАР отменил гол из-за двойного касания у нападающего в момент исполнения одиннадцатиметрового.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-ignatov-mne-pokazalos-chto-u-soboleva-ne-by-lo-dvuh-kasanij-pri-penal-ti-i-myach-ne-izmenil-traektoriyu/
Михаил Игнатов
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