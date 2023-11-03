Игнатов: «Мне показалось, что у Соболева не было двух касаний при пенальти в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 19:12
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об эпизоде с отмененным голом форварда команды Александра Соболева в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).
— При каких обстоятельствах вы можете пойти бить пенальти?
— У нас есть штатные пенальтисты. Возможно, моя очередь и придет, но пока бьют другие. Если дадут — пробью, — приводит «РБ Спорт» слова Игнатова.
— Пересматривали момент с пенальти Соболева?
— Да. Мне показалось, что не было двух касаний. Нога ушла в грунт, а мяч, что я видел, траекторию не изменил. Но, возможно, у ВАР другая камера.
— Не было опасений, что Саша сейчас наговорит на удаление?
— Были. Но его понять можно — заработал пенальти, забил, а гол отменили. Но он потом продолжил нагнетать, у него был момент.
В матче с «Краснодаром» Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако главный арбитр встречи Евгений Буланов после подсказки ВАР отменил гол из-за двойного касания у нападающего в момент исполнения одиннадцатиметрового.