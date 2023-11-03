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Сегодня, 19:51

Терехин: «Нельзя говорить, что «Динамо» не повезло с жеребьевкой Кубка России»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Соперником бело-голубых на этой стадии станет «Зенит».

«Да, попался «Зенит», но нельзя говорить, что команде не повезло с жеребьевкой. Будут отличные матчи, которые вызовут интерес у зрителей. В играх группового раунда меня не удивили бы даже условные счета 5:5, ведь команды РПЛ выпускали дублирующие или смешанные составы, там было главное попасть по воротам. (Смеется) Впрочем, давать какие-то прогнозы на это противостояние крайне сложно, ведь в ответном матче могут выйти новые футболисты, слишком уж большим будет промежуток между первым и вторым поединками», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-nel-zya-govorit-chto-dinamo-ne-povezlo-s-zhereb-evkoj-kubka-rossii/
Олег Терехин
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