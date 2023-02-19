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Сегодня, 19:07

Колыванов — о матче «Динамо» — «Крылья Советов»: «Жду как можно больше голов и красивой игры»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался о форме «Динамо» и «Крыльев Советов» в преддверии их встречи в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Для «Крыльев» и для «Динамо» кубковый матч станет первым в 2023 году. Жду как можно больше голов и красивой игры. Две команды играют в открытый футбол. Будет интересно, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

— У кого больше шансов пройти в Кубке?

— Шансы в этом противостоянии равны.

— Как вам «Динамо» на предсезонке?

— Команда неплохо выглядит. Так же, как и «Крылья Советов». Результат в их очном противостоянии может быть любым, так как прошло уже 2,5 месяца с последнего официального матча.

Первый кубковый матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет 23 февраля в Самаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-v-matche-kry-l-ya-sovetov-dinamo-zhdu-kak-mozhno-bol-she-golov-i-krasivoj-igry/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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