Колыванов — о матче «Динамо» — «Крылья Советов»: «Жду как можно больше голов и красивой игры»

Бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался о форме «Динамо» и «Крыльев Советов» в преддверии их встречи в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Для «Крыльев» и для «Динамо» кубковый матч станет первым в 2023 году. Жду как можно больше голов и красивой игры. Две команды играют в открытый футбол. Будет интересно, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

— У кого больше шансов пройти в Кубке?

— Шансы в этом противостоянии равны.

— Как вам «Динамо» на предсезонке?

— Команда неплохо выглядит. Так же, как и «Крылья Советов». Результат в их очном противостоянии может быть любым, так как прошло уже 2,5 месяца с последнего официального матча.

Первый кубковый матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет 23 февраля в Самаре.