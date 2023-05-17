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Кубок России

17 мая, 23:13

Ивич: «Мы хотим научить футболистов «Краснодара», как выигрывать матчи, а не, как их играть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что у игроков его команды были некотрое проблемы при выходе из своей штрафной зоны в в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Уралом» (2:1).

— У нас были проблемы, мы сами их себе создавали. Но сегодняшняя игра была очень важна, и футболисты с самого начала не были на 100 процентов уверены в себе, допускали некоторые ошибки, но это нормально для футбола. Нам надо много работать, чтобы исправить эти ошибки. Мы усердно работаем, чтобы забить мячи, чтобы создавать моменты, но и над этим [выходом из штрафной зоны] надо работать. Все пропущенные нами голы из-за наших ошибок.

— Мы сегодня говорили, что игроки где-то переживали, где-то перегорели. Не будет такого, что в финале Кубка данные ошибки станут более явными, станут более отчетливо видны на поле? Есть ли какой-то план перестройки, чтобы избавиться от таких ошибок?
— Мы работаем над этим с первых дней моего прихода в клуб, поверьте мне. Так было не только сегодня, но и в прошлой игре. Мы хотим научить наших игроков, как выигрывать матчи, а не, как их играть. И это наша проблема — выиграть игру, потому что это есть большая разница между тем, чтобы играть в футбол ради победы и играть в футбол ради игры. Играть в футбол ради игры, вы можете на улицах, но мы профессионалы. Мы должны знать, как выигрывать матчи. И это наша работа — научить ребят этому.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России в «Лужниках» 11 июня.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Ивич
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