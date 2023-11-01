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Кубок России

1 ноября, 23:13

Ивич заявил, что игроки «Краснодара» выполнили его установки в матче со «Спартаком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в выездном матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вы забили два похожих гола и создали еще два похожих момента. Вы проговаривали это перед игрой с командой? В этом была уязвимость «Спартака»?

— Мы готовимся к игре, разбираем соперника. Вы правы, в первом тайме мы не забили два момента, а во втором забили такой гол. Сегодня то, что я просил у ребят, они большую часть матча выполняли. Думаю, «Спартак» тоже готовился к нам. Но порой тактика не работает — и нужно что-то менять.

Повторю: у нас очень много переездов, это как дополнительный матч. Наш пусть в Краснодар завтра займет 9 часов. Мы слышим, как другие команды плачут перед матчами с нами, что им далеко и долго ехать. Но мы делаем такие путешествия каждую вторую неделю. Мы и «Ростов» — две такие команды. Я стучу по дереву — но рад, что у нас в команде нет мышечных травм. Это сложно. Это говорит о том, что ребята правильно готовятся. Кокшаров сегодня впервые сыграл 90 минут за основу, а в воскресенье он играл за вторую команду, а потом 9 часов добирался сюда. И потом полный матч. И два гола... Конечно, в конце у него будет сводить ноги. Чему тут удивляться?

— Вы не удивлены календарем? «Динамо» играет только в четверг, а вы уже сыграли свой матч.

— Конечно, обе игры должны быть в один день. Ведь борьба за второе место в группе еще не закончена. Почему так? Не знаю...

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
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