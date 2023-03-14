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Сегодня, 21:54

Баринов: «Я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы знал, не играл»

Баринов заявил, что не знал о ситуации с желтыми карточками
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в комментарии для «СЭ» высказался о том, что он не должен был принимать участие в матче второго этапа 1/4 финала FONBET Кубка России Пути Регионов против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7) из-за дисквалификации.

«Я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать», — сказал Баринов «СЭ».

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был принимать участие в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дмитрий Баринов (справа). «Локо» второй год подряд нарушает регламент. На этот раз забыли о дисквалификации Баринова — он не мог играть с «Акроном»
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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