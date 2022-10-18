Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Динамо» в матче Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России от «Динамо» (1:3).

— Вы выпустили не боевой состав. Но в первом тайме он был конкурентно способен. Во второй тайме казалось, что сможете победить. Что не получилось додавить «Динамо»?

— «Динамо» нас отодвинуло от своих ворот после того, как сравняли. У нас короткое одеяло. Укрыл голову, оголились ноги и наоборот. Замены были запланированными. Увидев чего-то решили поменять, такого не было. Игра понравилась, но результат нельзя убрать. Но понравился выход из обороны на 30-40 метров, то, что мы отрабатывали на тренировках. Но дальше нужно было принимать решение самим игрокам, показать свой интеллект. Выходит Смолов и принимает те решение, которые нужно принимать. «Динамо» так играло, а не потому что мы так захотели.

— Песьяков далеко играл от штрафной. Это его инициатива была или тренерская установка?

— Это он сам убежал из штрафной. Это шутка.

— Сделали тройную замену, сравняли счет. Но потом Йоканович сделал замены и перевернул игру. Не кажется, что это ваш проигрыш?

— В чем вопрос заключается? У «Динамо» вышел практически основной состав, а у нас 3-4 основных игроков.

На данный момент команда Карпина с 6 очками занимает 3-е место в своей группе, уступая лидерам, бело-голубым, 1 очко.