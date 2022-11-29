Кавазашвили о драке «Спартака» и «Зенита»: «Идет ЧМ, и вместо того, чтобы им наслаждаться, мы устраиваем обоюдное зверство»

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче Кубка России.

«Я не знаю, зачем это делать. Я же не могу думать так, как думает «Зенит». Тут главное то, что эта драка дала очень большой резонанс. Сейчас идет чемпионат мира, и вместо того чтобы наслаждаться им, мы устраиваем какое-то обоюдное зверство. Там были такие замахи, такие выпады, что казалось: «Дай им ножи — и зарежут друг друга». Дисквалификация, конечно, ждет отдельных футболистов — это бесспорно. Главное, чтобы в РФС нашли золотую середину, потому что эти два клуба считаются самыми авторитетными и за ними будущее нашего чемпионата и нашей сборной», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся в воскресенье, 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле. В результате главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»).

Инцидент будет рассмотрен на очередном заседании КДК РФС в четверг, 1 декабря.