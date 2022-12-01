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Сегодня, 16:14

КДК не стал дисквалифицировать Промеса после обращения «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет дисквалифицирован по итогам матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

Клуб из Санкт-Петербурга обращался в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разобрать причину, по которой футболист не получил красную карточку после завершения основного времени матча. После свистка главного судьи Владимира Москалева футболисты обеих команд устроили массовую драку на поле.

«Мы исследовали этот вопрос «Зенит» обращался в ЭСК по вопросу Промеса. Москалев сказал, что он видел действия Промеса и оценил их. Если бы не началась драка, то он вынес бы предупреждения и Барриосу, и Промесу. У КДК нет оснований применять дополнительных санкций к футболисту.
Было установлено, что началом эпизода стали взаимоотношения Промеса и Барриоса. Как сказал Москалев, они бы потолкались — и все, если бы Родригао не ударил Николсона — драки бы не было. Была бы показана желтая карточка Промесу и и Барриосу», — заявил Григорьянц.

По итогам заседания КДК шестерых футболистов — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») — дисквалифицировали на 6 матчей Кубка России за участие в массовой драке.

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Аргентина
Мексика
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Польша
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30.11
22:00
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США
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0
0
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0
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Франция
Австралия
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4
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F 23.11 13:00
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
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0
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0
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Уругвай
Корея
0
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Португалия
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Уэльс
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0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
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A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.85 X 3.50 П2 2.55
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
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-
-
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Япония
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-
-
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-
-
H 02.12 18:00
Корея
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-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
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-
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