КДК не стал дисквалифицировать Промеса после обращения «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет дисквалифицирован по итогам матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

Клуб из Санкт-Петербурга обращался в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой разобрать причину, по которой футболист не получил красную карточку после завершения основного времени матча. После свистка главного судьи Владимира Москалева футболисты обеих команд устроили массовую драку на поле.

«Мы исследовали этот вопрос «Зенит» обращался в ЭСК по вопросу Промеса. Москалев сказал, что он видел действия Промеса и оценил их. Если бы не началась драка, то он вынес бы предупреждения и Барриосу, и Промесу. У КДК нет оснований применять дополнительных санкций к футболисту.

Было установлено, что началом эпизода стали взаимоотношения Промеса и Барриоса. Как сказал Москалев, они бы потолкались — и все, если бы Родригао не ударил Николсона — драки бы не было. Была бы показана желтая карточка Промесу и и Барриосу», — заявил Григорьянц.

По итогам заседания КДК шестерых футболистов — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») — дисквалифицировали на 6 матчей Кубка России за участие в массовой драке.