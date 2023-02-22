Кечинов дал совет игрокам «Спартака» и «Локомотива», который поможет не замерзнуть на кубковом матче в мороз

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном риске переноса матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

«Ничего не вижу такого ахового, что нельзя играть. Мы играли в свое время и при минус 15, поэтому ничего страшного. Футболисты будут бегать. Здесь самое некомфортное условие у зрителей, потому что они будут сидеть и им будет, наверное, холодно. А футболистам не должно быть холодно, у них там такие скорости и им не до морозов будет, поэтому считаю, что ничего страшного не произойдет, если один раз в году сыграют в таких условиях», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кечинова.

Также он ответил на вопрос, какой совет мог бы дать футболистам, играющим на морозе.

«Больше двигаться (смеется). Совет очень простой», — добавил специалист.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти 22 февраля и начаться в 20.00 по московскому времени. По прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха в Москве опустится ниже -15 градусов, что ставит под угрозу проведение игры.