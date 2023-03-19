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Сегодня, 16:00

Кобелев: «Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в нынешней системе FONBET Кубка России нарушен спортивный принцип.

«Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип: одни играют двухматчевые серии, а кто-то решает судьбу в одном матче, где победить может кто угодно. Такая система введена была из-за отсутствия международных турниров. Просто увеличили количество игр, но не совсем справедливо оказалось такое распределение матчей. Поэтому из оставшихся команд победить может кто угодно. Думаю, «Динамо» сможет дойти до финала минимум. А почему нет? Команда очень собранная, готовая побеждать и идти вперед. У них есть все, чтобы победить», — приводит Sport24 слова Кобелева.

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграют против «Акрона».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-kobelev-v-kubke-narushen-sportivnyy-printsip-odni-igrayut-dvukhmatchevyye-serii-a-kto-to-reshayet-sudbu-v-odnoy-igre
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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