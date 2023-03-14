Коновалов: «Промес сейчас в хорошей форме. Жду от него голов в матче с «Уралом»

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями от первого полуфинального матча плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Уралом».

«Жду, что «Спартак» победит. К этому есть все предпосылки. В последнем матче команда вырвала победу у «Факела» и получила позитивные эмоции с уверенностью. «Спартак» сейчас неплохо выглядит, и у него есть все, чтобы победить «Урал». Хотя и гости тоже неплохо сейчас играют», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

Также он высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Это сильный игрок, и соперники это понимают. Они уделяют ему больше внимания. Квинси может сам придумать гол. Надеюсь на него. Тем более он сейчас в хорошей форме. Жду от него голов», — добавил специалист.

Кубковый матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня,14 марта. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.