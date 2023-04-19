«Краснодар» — «Крылья Советов»: самарцы забили два гола в добавленное время и сравняли счет

«Крылья Советов» ушли от поражения в основное время в матче второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Краснодара» — 2:2.

Самарцы уступали со счетом 0:2 до конца второго тайма, при этом играя в меньшинстве с 47-й минуты (удалился полузащитник «Крыльев» Амар Рахманович).

На 90+3-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко отыграл один мяч, а защитник самарцев Илья Гапонов на 90+6-й минуте сравнял счет и перевел встречу в серию пенальти.

Победитель матча «Краснодар» — «Крылья Советов» выйдет в первую стадию финала Пути регионов, в котором встретится с «Акроном».