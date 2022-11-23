«Краснодар» — «Локомотив»: Агкацев выйдет в стартовом составе, Сафонов не попал в заявку

«Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

В воротах «быков» сыграет Станислав Агкацев. Основной голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не попал в заявку. Футболист получил повреждение плечевого пояса в игре 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:5), из-за чего пропустил игры сборной России против Таджикистана и Узбекистана.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.

Запасные: Гришин, Бородин, Рамирес, Пивоваров, Попов, Богданец, Кокшаров, Падерин, Мацукатов, Сухорученко, Карпов.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Куликов, Керк, Марадишвили, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Мампасси, Погостнов, Митай, Щетинин, Батраков, Раконьяц, Раков, Никишин.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. Краснодарцы занимают третье место в группе A с 7 очками, «Локомотив» идет на второй строчке с 8 очками. Лидером является «Нижний Новгород» (10 очков), на четвертом месте — «Химки» (2 очка).