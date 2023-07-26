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Сегодня, 16:50

«Крылья Советов» — «Балтика»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка «Крылья Советов» — «Балтика» начнется в 18.25
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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26 июля в Самаре «Крылья Советов» проведут матч с «Балтикой» в 1-м туре группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 18.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Балтика» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Начало — в 18.25. Онлайн-трансляцию игры проведет «СЭ» на своем сайте в формате переклички.

В группе С соперниками «Крыльев» и «Балтики» являются «Зенит» и «Ахмат».

В сезоне-2022/23 команда Сергея Игнашевича заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ. Коллектив Игоря Осинькина стал 12-м в чемпионате России.

Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции.

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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