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Судейство

Сегодня, 16:39

Левников — главный арбитр первого матча ЦСКА и «Урала», Амелин назначен на игру «Акрон» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) объявил имена судей, назначенных на игры второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов», а также на первый матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал».

Главным арбитром встречи между ЦСКА и «Уралом» станет Кирилл Левников, его ассистентами будут Егор Болховитин и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Евгений Турбин, ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Игорь Демешко.

Главный судья матча «Акрон» — «Спартак» — Алексей Амелин, на игру «Краснодар» — «Крылья Советов» назначен Павел Шадыханов.

Первый матч финала Пути РПЛ и игры второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдут 19 апреля.

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч.

19 апреля (среда)

ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер; комиссар — Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап.

19 апреля (среда)

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый; комиссар — Владимир Карпович.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Лапочкин; комиссар — Александр Шанин.

Источник: https://rfs.ru/news/217904
Футбол
Кубок России
Кирилл Левников
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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