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Кубок России

15 марта, 19:34

Литвинов — о возможной отставке Абаскаля: «Это слухи. Мы бились за команду так же, как и он»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Оренбургом» (3:1) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После неудачного возобновления сезона многочисленные СМИ и телеграм-каналы писали о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Мы особо не читали такие новости. Все равно это слухи и это пишут в СМИ. Никто не знает достоверной информации. Мы бились за команду, думаю, так же, как и он. Главное, что мы выиграли и прошли дальше, — сказал Литвинов корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В пятницу, 15 марта, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Пути РПЛ. Соперником «Спартака» стал «Зенит». Первый матч между клубами пройдет 2-4 апреля в Москве, а ответный — 16-18 апреля в Санкт-Петербурге.

В другом полуфинале действующий победитель Кубка России ЦСКА встретится с «Балтикой».

Зарина Халимхонова

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Литвинов
Гильермо Абаскаль
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