Мацуев: «Абсолютно уверен, что Дзюба еще на многое способен»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Абсолютно уверен, что Дзюба еще на многое способен. Артем принципиальный парень и игрок, который за эти полгода будет доказывать, что все неслучайно. Радует его возвращение в наш чемпионат. Надеюсь, будем видеть его красивую игру, но не в матче со «Спартаком». Я буду держать кулаки за его игру, особенно в матче с «Зенитом», — сказал Мацуев «СЭ».

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года. Дзюба дебютировал за «Локомотив» в первой игре четвертьфинала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).