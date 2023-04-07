Палиенко: «Мы хотели бы пройтись по московскому пути Кубка»

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко оценил соперников из Москвы, которые достались «Акрону» в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Четвертый соперник подряд из Москвы. Готовы ли собрать полное комбо? Мы даже обсуждали это в команде, что хотели бы пройтись по московскому пути Кубка. Приложим все силы, чтобы сотворить очередную сенсацию — нас ждет невероятно трудный матч. После зимней паузы мне очень нравится, как играет «Локомотив». Галактионов перестроил игру команды. Промес играет очень большую роль в «Спартаке». Все-таки он лучший бомбардир в истории клуба среди легионеров. Если Квинси не сыграет, «Спартаку» будет тяжелее, потому что вокруг него у соперника строится игра. А так, мне кажется, что было бы интереснее, если бы «Спартак» приехал в Жигулевск своим самым сильным составом, чтобы нам проверить свои собственные силы на фоне московской команды. Это было бы здорово и для болельщиков — значило бы, что нас уважают и готовятся к нам серьезно», — приводит слова Палиенко Metaratings.ru.

Тольяттинская команда выбила из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

В первом этапе финала нижней сетки победитель пары «Акрон» — «Спартак» встретится с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».