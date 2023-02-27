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Кубок России

Сегодня, 14:00

Матч между «Звездой» и «Пари НН» не будет отменен из-за погодных условий

Алина Савинова
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Руководитель медиаотдела «Звезды» Тимур Михайлов сообщил, что матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между питерской командой и «Пари НН» состоится, несмотря на погодные условия.

«На поле -10 градусов не ощущается. Достаточно комфортно сегодня, нет ветра, достаточно солнца. Температура позволяет сыграть. Совещание прошло, матч состоится. Мы ждем около 600 зрителей. На основе заявок от школ, родителей, детей, болельщиков. Если придет большее количество людей, мы сможем их принять», — приводит «Спорт День за Днем» слова Михайлова.

Матч пройдет сегодня, 27 февраля, и начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/match-kubka-rossii-zvezda-pari-nn-ne-budet-otmenen-iz-za-pogodnykh-usloviy-
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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