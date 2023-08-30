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Кубок России

Сегодня, 08:45

Мележиков считает, что победа «Спартака» над «Динамо» обусловлена мотивацией команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу команды в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (4:1).

«Спартак» поздравляю с победой! Очень доволен игрой ребят. Рад за команду и тренера! Понравилась связка в опорной зоне с Литвиновым, Пруцевым и Игнатовым. Классно проявил себя Зиньковский, Хлусевич, как всегда, молодец Саша Соболев. В обороне ребята тоже ничего практически не давали создавать, на что указывает в том числе количество количество ударов по воротам и в створ со стороны соперника», — сказал Мележиков.

Также бывший генеральный директор красно-белых отметил игру новичка команды Срджана Бабича.

«Новичок Бабич создал пока благоприятное впечатление и кажется, что он уже освоился в команде, хорошо со всеми общается. И сегодняшняя победа, на мой взгляд, обусловлена прежде всего мотивацией ребят, но и, конечно же, игрой соперника. «Динамо» в первом тайме практически не было, они очень многое позволяли «Спартаку», притом не только в первом, но и во втором тайме. «Спартак» был сегодня активен с первых минут и воспользовался откровенно слабой игрой соперника в первом тайме», — добавил Мележиков.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками. В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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