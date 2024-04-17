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Сегодня, 22:13

Мостовой назвал игру «Спартака» тягомотиной: «Абаскаля нет — и слава Богу»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» ничью команды с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Зенита».

«В первую очередь, Абаскаля нет — и слава Богу. Я говорил об его уходе еще полтора года назад. Так в итоге и должно было случиться. Из этого Кубка никто не вылетает, поэтому мы видим сейчас довольные лица, хотя «Спартак», можно сказать, не вышел. По сумме двух игр красно-белые должны были вылететь, а они идут дальше. Обыграют команду снизу — и пройдут дальше. Футбол был вялотекущий. В первом тайме «Спартак» пару раз дошел до ворот соперника. Во втором — более-менее, но тягомотина. Не было напряжения, спартаковцы не боялись проиграть», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» сыграет во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Динамо».

(Софья Грецкая)

Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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