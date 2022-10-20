Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

20 октября, 22:45

Мостовой отказался отвечать на вопросы журналистов

Гоша Чернов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

Он молча прошел через микст-зону и проигнорировал все вопросы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче против «Крыльев» произвел обратную замену Мостового. Футболист вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, но спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку, сказав что-то в адрес главного тренера.

Андрей Мостовой
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
9
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Сергеев — о голе бывшей команде: «На поле друзей нет»
Семак — о выборе состава на матч с «Крыльями»: «Игроки успеют восстановиться к следующему матчу»
«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча группового турнира Кубка России
Семак назвал ошибкой уход Мостового в раздевалку после обратной замены
Семак объяснил обратную замену Мостового: «Вышел не так хорошо, как мы хотели»
Осинькин о Кубке России: «Второе место в группе удобней»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Осинькин о поражении «Зениту»: «В конце был момент даже сравнять»

Осинькин о Кубке России: «Второе место в группе удобней»