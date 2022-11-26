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Кубок России

26 ноября, 22:17

Валуев: «Взять реванш у красно-белых — дело чести. Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 6-го тура Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«В первом матче этих команд в Кубке России «Зенит» крупно проиграл «Спартаку». Поэтому взять реванш у красно-белых — дело чести. Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча. Но понятно, что перед длительной паузой игроки могут поберечь себя, опасаясь травм. Ведь не секрет, что футболисты уже мыслями в отпуске. Однако я надеюсь, что нас ждет яркая, красивая и напряженная игра», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-vzyat-revansh-u-spartaka-delo-chesti-veryu-v-pobedu-zenita-minimum-v-dva-myacha/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Николай Валуев
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2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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